Dritter Hochzeitstag: Heidi Klum teilt Video mit ihrem Tom

Heidi Klum (49) feiert ihre Liebe mit Tom Kaulitz (32)! Das Model und der Musiker leben im sonnigen Kalifornien ihren Traum: An ihrem gemeinsamen Leben lassen die beiden ihre Fans immer wieder mit witzigen und lasziven Einblicken teilhaben. Seit drei Jahren stehen Heidi und Tom nun schon mit Trauschein an der Seite des jeweils anderen – ein großer Tag, den die Blondine mit einem sommerlichen Video feierte!

Auf Instagram teilte Heidi nun nämlich einen Clip, in dem sie mit ihrem Liebsten an einem karibischen Traumstrand zu sehen ist. Hand in Hand laufen die beiden darin in Richtung Meer. Mit einem gekonnten Sprung stürzen sie sich schließlich in die Fluten. "Ich wünsche dir einen schönen dritten Jahrestag, meine Liebe", schrieb die 49-Jährige unter den Post.

Doch nicht nur die Eheleute selbst lassen ihre Fans an ihrem Alltag teilhaben – das eine oder andere Detail aus ihrem Liebesleben plauderte auch Toms Bruder Bill Kaulitz (32) aus. Zuletzt verriet der Tokio-Hotel-Sänger, bei welchem Song Tom und Heidi so richtig in Stimmung kommen: Nämlich "Touch" vom Sänger Haux.

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Anzeige

Getty Images Tom Kaulitz and Heidi Klum, Mai 2022

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de