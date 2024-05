Harry enttäuscht? Prinz William übernimmt eine neue Rolle

2020 kehrte Prinz Harry (39) dem britischen Königshaus den Rücken und lebt seitdem mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) und den zwei Kindern Archie (5) und Lilibet (2) in den USA. Royale Pflichten übt der 39-Jährige nicht mehr aus – und aus diesem Grund muss er nun auch eine Aufgabe an seinen Bruder Prinz William (41) abgeben, die er wohl selbst gern gemacht hätte: Wie Mirror berichtet, wird William ab sofort zum Oberst von Harrys alter Armeeeinheit ernannt. Zwischen September 2012 und Januar 2013 diente der Rotschopf nämlich als Hubschrauberpilot in der Army Air Corps.

Für Harry dürfte das ein kleiner Rückschlag sein, gerade in Hinblick darauf, dass er sich aktuell in seiner Heimat befindet. Im Rahmen der Invictus Games wird er als Schirmherr an einigen Veranstaltungen in London teilnehmen. Auf seinen Vater König Charles III. (75) wird er aber nicht treffen, wie ein Sprecher kürzlich bekannt gab. "Aufgrund des vollen Programms Seiner Majestät wird dies leider nicht möglich sein", erklärte dieser kürzlich ITV.

Ist bei den Royals und Harry denn überhaupt eine Versöhnung in Sicht? Der jahrelang anhaltende Zwist geht wohl so weit, dass der 41-Jährige und Charles eine Rückkehr von Harry ausschließen. "William und sein Vater sind sich in dieser Sache völlig einig. Sie werden Harry auf keinen Fall wieder in eine königliche Rolle schlüpfen lassen, nachdem, was er gesagt hat", stellte ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber Mirror klar.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, September 2022

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

