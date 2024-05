Heidi Klum und Leni ernten wieder Kritik für Dessous-Fotos

Heidi Klum (50) und ihre Tochter Leni (20) arbeiten gerne zusammen. Bereits im vergangenen Jahr posierten die Models für eine Unterwäsche-Kampagne in sexy Dessous. Nun steht das Mama-Tochter-Duo wieder in Reizwäsche vor der Kamera und erntet dafür erneut Kritik. Unter einem aktuellen Instagram-Beitrag einer italienischen Modemarke sammeln sich zahlreiche negative Kommentare. "Mütter und Töchter tragen keine Unterwäsche zusammen. Genau so seltsam wäre es, wenn ein Vater und sein Sohn zusammen Boxershorts tragen würden", kommentiert ein Nutzer unter dem Beitrag. "Das ist so seltsam", findet eine andere Person.

Schon im November hatten sich Heidi und Leni gemeinsam in sexy Unterwäsche ablichten lassen. Als die 20-Jährige anschließend stolz die Fotos auf ihrem Account hochlud, musste sie mächtig Kritik einstecken. "Ein Fotoshooting in Unterwäsche mit deiner Mutter zu machen, ist immer noch seltsam", schrieb ein Nutzer zu den Aufnahmen. Weitere stimmten zu: "Solche Bilder hätte ich niemals mit meiner Mutter gemacht."

Dass Heidi und Leni überhaupt einmal gemeinsam vor der Kamera stehen, war lange Zeit nicht abzusehen. Erst an Lenis 16. Geburtstag veröffentlichte die Germany's Next Topmodel-Jurorin das Gesicht ihrer ältesten Tochter. Vor wenigen Tagen feierte das Nachwuchsmodel schon seinen 20. Geburtstag. Zu diesem Anlass ließ es sich Heidi nicht nehmen, ihrem Spross gebührend zu gratulieren. "Alles Gute zum 20. Geburtstag, Leni Olumi. Die Zeit vergeht wie im Flug. Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Leuchte weiter in deinem schönen Licht", schrieb sie zu einem Clip im Netz, den die beiden in Lenis Kindheitstagen im Wasser zeigt.

MEGA / Courtesy of Intimissimi Heidi und Leni Klum, November 2023

Instagram / heidiklum Leni und Heidi Klum

Was haltet ihr von Heidi und Lenis Fotos? Ich finde sie wirklich sehr schön! Ich finde es auch total merkwürdig, dass die beiden zusammen in Unterwäsche posieren. Ergebnis anzeigen



