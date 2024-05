Es ist endlich offiziell: Dann findet das GNTM-Finale statt!

Endlich wurde bekannt gegeben, wann Heidi Klum (50) die Sieger der diesjährigen Germany's Next Topmodel-Staffel küren wird! Bereits die zwölfte Folge der Castingshow flimmerte über die Bildschirme – und nur noch 16 Kandidaten kämpfen um den Sieg! Auf der offiziellen Instagram-Seite der Sendung wird nun verkündet, wann das Finale stattfindet: "Am Dienstag, dem 11.06.2024, läuft auf ProSieben das Halbfinale und direkt im Anschluss findet am Donnerstag, dem 13.06.2024, live in Köln das große Finale statt."

Wie bereits bekannt ist, gibt es in diesem Jahr jedoch eine Neuerung: Gleich zwei Kandidaten werden mit dem Titel "Germany's Next Topmodel 2024" gekürt. Und wie in jeder Staffel werden die Gewinner nicht nur mit dem Titel und dem Preisgeld belohnt: "Sowohl ein Mann als auch eine Frau können sich über ein eigenes Harper’s BAZAAR Cover freuen." Die Macher der Sendung sind zumindest jetzt schon "aufgeregt", wie sie in dem Statement verraten.

Auch die Fans scheinen sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen zu wollen. Unter dem Beitrag stellen sie Fragen wie: "Ab wann werden die Tickets verkauft?" oder "Ist das Finale mit oder ohne Publikum? Wird es Tickets dann im öffentlichen Verkauf geben?". Einige der Fans denken, dass es bewusst keine Tickets zu kaufen gibt: "So langweilig, immer nur Familie und Freunde, warum dürfen denn keine Fans mehr dabei sein?"

Anzeige Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit den Kandidaten der GNTM-Staffel 2024

Anzeige Anzeige

ProSieben/Willi Weber Heidi Klum und Lou-Anne im GNTM-Finale 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch schon auf das GNTM-Finale? Ja, ich kann es kaum erwarten! Na ja, es geht so. Ich schaue die Sendung eigentlich nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de