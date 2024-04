Total verliebt: Heidi Klum und ihr Tom kuscheln im Netz

Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (34) sorgen seit der Bekanntgabe ihrer Liebe immer wieder für Aufmerksamkeit – wobei diese nicht immer nur positiv für das Model und den Musiker ausfällt. Das scheint den beiden Turteltauben jedoch reichlich wenig auszumachen – immer wieder zeigen sie sich turtelnd im Netz. So wie auch jetzt wieder: Auf Instagram teilt die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin nun einen süßen Pärchenschnappschuss der beiden, auf dem sie sich liebevoll an ihren Ehemann kuschelt. "Du und ich für immer", betitelt sie das Posting zuletzt und fügt dem Ganzen noch ein rotes Herz-Emoji hinzu.

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass der einstige Victoria's Secret-Engel seine Fans gerne an seinem Privatleben teilhaben lässt. Dabei gewährt die 50-Jährige in ihren Aufnahmen auch immer mal wieder ganz intime Einblicke – wie zuletzt. Einzig in einem knappen, rosafarbenen Negligé gekleidet posierte sie gewohnt gekonnt für einige Schnappschüsse für die Kamera. Dabei setzte Heidi nicht nur zum wiederholten Male ihr Gespür für Mode unter Beweis, sondern präsentierte auch ihren noch immer perfekt durchtrainierten Body. "Ich bin so dankbar für jeden einzelnen von euch und ich habe gerade festgestellt, dass es zwölf Millionen von euch sind", schrieb die Blondine sichtlich erfreut zu ihrer hotten Bilderreihe.

Dass die Beauty noch immer in Topform ist, soll auch nicht von irgendwo kommen, wie einer ihrer engen Freunde gerade erst gegenüber Bild ausplauderte. "Heidi sagt, dass sie keinen Sport treibt, aber ich weiß, dass sie es tut. Sie schaltet nie ab, und ihr Gehirn rattert immer", verriet Star-Fotograf John Rankin (57), besser bekannt als Rankin, im Interview mit der Tageszeitung. Doch sei das noch lange nicht alles, wie er weiter erklärte: "Sie ist keine große Trinkerin und war nie eine große Raucherin. Sie lebt gesund und hat diesen erstaunlichen Stoffwechsel."

Heidi Klum, Model

Rankin, Star-Fotograf

