So süß gratuliert Heidi Klum Tochter Leni zum 20. Geburtstag

Leni Klum (20) feiert einen runden Geburtstag! Die Tochter der Germany's Next Topmodel-Jurorin Heidi Klum (50) wird am 4. Mai 20 Jahre alt. Zu diesem besonderen Anlass lässt es sich das Supermodel nicht nehmen, seiner Tochter ausgiebig zu gratulieren. Auf ihrem Instagram-Profil teilt Heidi ein niedliches Video, das sie mit ihrer Tochter in ihrer Kindheit zeigt. Gemeinsam planschen die beiden im Wasser. Dazu schreibt Heidi: "Alles Gute zum 20. Geburtstag, Leni Olumi. Die Zeit vergeht wie im Flug. Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Leuchte weiter in deinem schönen Licht."

In ihrem Leben hat die frisch gebackene 20-Jährige schon einiges erreicht. Mit 16 Jahren präsentierte Heidi ihre älteste Tochter erstmals der Öffentlichkeit. Seitdem reißen sich Designer und Fotografen um die Blondine. Auch bei GNTM absolvierte Leni bereits einige Auftritte und unterstützte ihre Mama am Set. Ende des vergangenen Jahres posierte das Mama-Tochter-Duo sogar gemeinsam in sexy Unterwäsche für einen Kunden. Karrieretechnisch scheint das Model in die Fußstapfen seiner berühmten Mama zu treten.

Auch privat läuft es bei Leni offenbar richtig gut. Seit Februar 2021 ist sie mit ihrem Freund Aris Rachevsky zusammen. Seitdem zeigt sich das Paar immer wieder turtelnd im Netz. Die beiden scheinen sich ziemlich sicher mit ihrer Beziehung zu sein, denn Leni und ihr Partner haben schon für Nachwuchs gesorgt. "Aris und ich haben einen Welpen adoptiert", schrieb die Blondine vor wenigen Monaten zu einem niedlichen Foto, das ihren Vierbeiner zeigt.

