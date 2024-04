Was für eine Ehre: Heidi Klum bekommt dritte Wachsfigur!

Heidi Klum (50) gehört zu den erfolgreichsten Models der Welt. Aber auch als Moderatorin hat sich die 50-Jährige weltweit einen Namen gemacht. Und für diese Erfolge wird Heidi gefeiert – denn die gebürtige Bergisch Gladbacherin hat ihre dritte Wachsfigur bekommen. Das verkündet die Laufsteg-Beauty ihren Fans jetzt auf Instagram. "Wenn Heidi auf Heidi trifft. Danke Madame Tussauds für meine eigene Wachsfigur", schreibt die Germany's Next Topmodel-Jurorin zu einem Clip. Damit steht nun von ihr ein Ebenbild in Berlin, New York und jetzt auch Amsterdam.

Heidi kann ihr Glück gar nicht wirklich fassen, wie sie in dem Insta-Video selbst erklärt. "Es ist so komisch, sich selbst anzuschauen. Aber ich liebe es. Ich seh schon echt fantastisch aus", erzählt sie darin und ergänzt: "Als mir zum ersten Mal angeboten wurde, auch eine Wachsfigur zu bekommen, war das etwas ganz Besonderes für mich." Denn schon als kleines Kind habe sie immer voller Ehrfurcht die ganzen Figuren von den Stars im Museum betrachtet und Fotos mit denen gemacht.

2017 bekam Heidi zum ersten Mal eine neue Figur für das Wachsfigurenkabinett in Berlin. "Auch ich werde ja älter. Danke, dass ihr mich erneuert habt“, erklärte die Moderatorin damals bei der Eröffnung. Wie aufwendig die ganze Prozedur war, berichtete damals tz. In einem komplizierten Vermessungsverfahren waren Monate zuvor die Maße des TV-Gesichts genommen worden. In einem sogenannten Sitting hatten die Künstler von Madame Tussauds mehr als 200 Maße genommen und 150 Fotos gemacht, um anhand dieser daraufhin die Figur zu erstellen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Heidi Klum mit ihrer Wachsfigur, 2010

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Wachsfigur? Ich finde, Heidi ist gut getroffen. Na ja, da gibt es bessere Figuren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de