Heidi Klum und Tyra Banks überraschen Fans bei Mariah-Show

Mit ihrer Tour "Mariah Carey (55): The Celebration of Mimi Live" ist die Pop- und R&B-Sängerin derzeit unterwegs durch die USA. Bei ihrer Show in Las Vegas kommt es nun zu einer besonderen Überraschung. Als unerwartete Gäste betreten Heidi Klum (50) und Tyra Banks (50) die Bühne des Popstars! Hand in Hand hüpfen die Frau von Tom Kaulitz (34) und die TV-Moderatorin als Stylistinnen verkleidet auf die "I'll Be There"-Interpretin zu. Mit Pinseln und Bürsten richten sie scherzhaft die Frisur und das Make-up der Sängerin. Gut gelaunt singt das Trio bei Mariahs Song "Say Something" mit. Damit bringt das Supermodel-Duo das Publikum zum Toben!

Auf Instagram veröffentlicht Heidi ein Foto von dem witzigen Bühnenmoment. Dazu schreibt sie stolz: "Ein bisschen Bühnenglamour mit den Unvergleichlichen: Mariah Carey und Tyra Banks." Für diese humorvolle Aktion erhält der Germany's Next Topmodel-Star in den Kommentaren viel Zuspruch. "Wow, es war so toll, diesen Moment live zu sehen", freut sich ein Fan. Auch ein weiterer User schwärmt begeistert: "Was für ein toller Auftritt. Drei Legenden zusammen!"

Neben ihrer Liebe für Mariahs Musik vereint die Topmodels noch viel mehr! Denn sie verbindet eine 27 Jahre lange Freundschaft. Zusammen hatten sie schon zu Beginn der 1990er-Jahre für Victoria's Secret auf dem Laufsteg performt – beide gehören zu den ersten "Victoria's Secret"-Engeln. Ab diesem Zeitpunkt folgten zahlreiche gemeinsame Werbekampagnen und Fotoshootings. Im Jahr 2017 traten die TV-Bekanntheiten sogar gemeinsam als Jurorinnen der beliebten Show America's Got Talent auf.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tyra Banks beim Konzert von Mariah Carey

Evan Agostini/Getty Images Tyra Banks und Heidi Klum im Jahr 2005

