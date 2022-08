Sind das etwa die ersten Dschungelcamp-Kandidaten für 2023?

Ziehen sie etwa als Nächstes in den Dschungel ein? Auch in diesem Jahr flimmerte eine weitere Ausgabe vom Dschungelcamp über die Fernseher. Am Ende sicherte sich in einem packenden Finale Filip Pavlovic (28) die Krone der Wildnis und sackte zudem das Preisgeld ein. Auch 2023 geht das Abenteuer im Busch selbstredend weiter. Sind diese Promis möglicherweise die ersten bereits feststehenden Kandidaten?

Nach Bild-Informationen stehen nun die ersten Teilnehmer fest. Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) zieht im nächsten Jahr angeblich in das Camp ein. Neben ihm soll auch YouTube-Star Twenty4tim (21) mit von der Partie sein. Lucas Cordalis (55) wollte bereits in der vergangenen Ausgabe um den Sieg kämpfen, musste aber passen – nun bekommt er eine neue Chance. TV-Moderator Jan Köppen (39) wird nach Daniel Hartwichs (44) Rücktritt neben Sonja Zietlow (54) fortan durch die Sendung führen.

Bekannt ist aber definitiv schon, wo das Dschungelcamp 2023 stattfinden wird. Im kommenden Jahr dürfen sich die Fans nämlich über eine Rückkehr des TV-Formates nach Australien freuen. Das gab RTL vor wenigen Wochen offiziell bekannt.

AEDT / ActionPress Andrej Mangold, Ex-Bachelor

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, Influencer

RTL / Arya Shirazi Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Kandidat 2022

