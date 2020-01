Es war die traurige Nachricht des vergangenen Oktobers: Truett Foster McKeehan, der älteste Sohn des christlichen Rappers TobyMac, war tot in seinem Zuhause in der Nähe von Nashville aufgefunden worden. Der Nachwuchs-Musiker wurde nur 21 Jahre alt. Die Ursache für den plötzlichen Tod des jungen Mannes war bisher noch ungeklärt – nun ist der Grund jedoch bekannt: Truett starb an einer Überdosis.

Ein Sprecher von TobyMac bestätigte die Todesursache jetzt gegenüber People: Demnach sei dessen Ältester an einer versehentlichen Überdosis des Schmerzmittels Fentanyl und des Aufputschmittels Amphetamin gestorben. Die Kombination habe bei Truett einen Herzstillstand ausgelöst, wie der Gerichtsmediziner von Davidson County erklärte.

Für Toby Mac, der bürgerlich Toby McKeehan heißt, und seine Familie kam das Ableben des 21-Jährigen völlig überraschend. Auf seinem Instagram-Profil widmete der US-Amerikaner seinem Sohn rührende Worte: "Er hatte eine Ausstrahlung, die den Raum füllte, wenn er eintrat. Sein Lächeln, sein Lachen, sein Engagement – er hatte eine unzähmbare, großartige Persönlichkeit und Träume!"

Instagram / tobymac Truett Foster McKeehan, Musiker

Instagram / tobymac TobyMac und sein Sohn Truett als Kind

Getty Images Rapper TobyMac



