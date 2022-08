Rapper Dirty Tay soll Kind (3) in den Kopf geschossen haben

Großer Aufruhr in Atlanta! Lil Baby sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für Skandale. So wurde der Rapper unter anderem im Juli vergangenen Jahres in Paris festgenommen, weil er bei einer Verkehrskontrolle mit Cannabis erwischt wurde. Nun macht auch einer seiner Schützlinge negative Schlagzeilen: Dirty Tay, der bei Lil Baby unter Vertrag steht, wurde jetzt verhaftet: Er soll einem Kind in den Kopf geschossen haben!

Das berichtet nun RadarOnline. Anfang August soll der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Kentavious Wright heißt, an einer Ampel in Atlanta in ein Fahrzeug geschossen und dabei den dreijährigen Javon Jewell getroffen haben. Nach dem Vorfall wurde Dirty Tay am vergangenen Freitag festgenommen. Er wird nun unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und versuchten Mordes angeklagt. Bislang ist sich der "Beast"-Interpret-allerdings keiner Schuld bewusst. "Die Nachrichten haben nicht immer recht", meinte er im Netz.

Obwohl die Kugel das Kind direkt in den Kopf getroffen haben soll, scheint der Kleine wohlauf zu sein. Er wurde nach der Tat direkt in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm die Kugel operativ entfernt wurde. "Er hatte wirklich Glück", erzählte Regis Yates, der Großvater des Jungen, in einem Interview mit Fox 5 Atlanta erleichtert.

Getty Images Lil Baby, "Right On"-Interpret

Instagram / 1dirtytay Dirty Tay, Musiker

Instagram / 1dirtytay Dirty Tay, Rapper

