Top oder Flop? Artjom Gilz trägt jetzt einen Schnauzer!

Braucht Artjom Gilz etwa eine Typveränderung? Seit Jahren ist der Hottie ein gefragter Schauspieler im deutschen Filmbusiness: So spielte Artjom unter anderem in Milk & Honey oder in der erfolgreichen Drama-Serie Charité mit – dabei verdreht der Deutsche mit russischer Herkunft regelmäßig seinen begeisterten Fans den Kopf. Aber hat sich das Model jetzt etwa im Look vergriffen? Artjom trägt seit Neuestem einen markanten Schnurrbart!

Während der Schauspieler für eine öffentliche Veranstaltung im vergangenen Juni seine Gesichtsbehaarung frisch rasiert hatte, zeigen die aktuellsten Bilder von Artjom einen auffälligen Schnauzer! So posierte der Artur-Waldhausen-Darsteller mit seinem Bart unter anderem auf der Verleihung des Ernst-Lubitsch-Preises in Berlin – passend zu seiner aktuellen Typveränderung trug Artjom ein orange-schwarz gemustertes Hemd, eine beigefarbene Stoffhose und helle Turnschuhe. Wie findet ihr den neuen Look?

Aber nicht nur Artjom setzt derzeit auf kleine Typveränderungen! Erst im vergangenen März probierte das Supermodel Gigi Hadid (27) etwas anderes aus und blich sich die Augenbrauen. Aber auch der Beckham-Sprössling Romeo (19) präsentierte erst vor wenigen Tagen seinen neuen Look: Statt platinblond strahlen die Haare des Teenagers jetzt in einem leicht rosafarbenen Ton.

Steffi Adam / Future Image, ActionPress Artjom Gilz, Schauspieler

AEDT / ActionPress Artjom Gilz, Schauspieler

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham im August 2022

