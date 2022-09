Ex-Boxer Earnie Shavers ist im Alter von 78 Jahren gestorben

Traurige Neuigkeiten von Earnie Shavers. Der Boxer war auch unter dem Namen "The Acorn" bekannt. Zwischen 1969 und 1995 stieg er ganze 89 Mal als Profiboxer im Schwergewicht in den Ring – dabei ging er aus 74 Kämpfen als Sieger heraus. Der Sportler trat vor mehreren Jahren bereits in den Ruhestand ein, nun folgen traurige Nachrichten: Earnie ist jetzt im Alter von 78 Jahren verstorben.

Wie The Sun nun berichtete, weilt der Box-Champ nicht mehr unter den Lebenden. Die Ursache für Earnies Tod ist bisher noch unklar. Doch eine Sache ist gewiss: Er galt als Kämpfernatur mit dem härtesten Schlag der Geschichte. So hat der Schwergewichtler in seiner gesamten Profisportkarriere gerade einmal zweimal als Herausforderer verloren. Dazu zählt die Niederlage nach Punkten gegen den berühmten Boxer Muhammad Ali (✝74), der bereits im Juni 2016 verstorben ist.

Auf Twitter meldete sich bereits die World Boxing Organization – kurz WBO – zu Wort: "Die WBO-Familie ist traurig über das Ableben des legendären Schwergewichtlers Ernie Shavers, einem Mann, der für seine große Schlagkraft und sein noch größeres Herz bekannt war." In einem anderen Tweet heißt es: "Earnie Shavers war in Bezug auf die Schlagkraft auf Augenhöhe mit Mike Tyson (56) und Liston. Er war auch ein aufrichtig netter Mann. Wir werden ihn vermissen."

Anzeige

Getty Images Earnie Shavers, Ex-Profiboxer

Anzeige

Getty Images Earnie Shavers mit seiner Frau Rita Shavers

Anzeige

Getty Images Earnie Shavers im August 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de