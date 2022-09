"Game of Thrones"-Schauspieler Jack Gleeson hat geheiratet!

Jack Gleeson (30) ist ein verheirateter Mann! In dem Serienhit Game of Thrones spielte er die Rolle des Fieslings Joffrey Baratheon und wurde damit weltberühmt. Im Privatleben des Schauspielers läuft es ebenfalls bestens. Mit seiner langjährigen Freundin Roisin O'Mahony ist er schon seit einer ganzen Weile glücklich. Nun geht das Paar sogar den nächsten Schritt: Jack und Roisin haben Ja gesagt!

Via Twitter machte ein Hochzeitsgast namens Lynch die Neuigkeiten publik. Sie postete einige Schnappschüsse des Hochzeitspaares und verriet sogar ein paar Details. Sie beschrieb die Hochzeit als "sehr einfache, andächtige und würdige Trauung". Die Feierlichkeiten fanden in Irland statt. Und offenbar hatte auch jeder die passende Stimmung mitgebracht. "Es war eine unglaubliche Feier. Alle waren so entspannt. Ich werde so viele Erinnerungen an diesen besonderen Tag bewahren", betonte Lynch.

Auch die Looks des Brautpaares waren durchaus schlicht gehalten. Doch angeblich soll es auch noch eine zweite Feier geben. Gegenüber The Irish Independent plauderte der Priester aus, die Zeremonie sei eine "Vorhochzeit" gewesen. In England wollen Jack und Roisin angeblich erneut feiern.

