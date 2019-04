Die Staffel-Premiere läutete zwar das Ende von Game of Thrones ein – von Trauerstimmung aber keine Spur! Am Mittwoch wurde die finale achte Season des Fantasy-Hits in New York vorgestellt. Schauspielerin Sophie Turner (23), die in der Serie Sansa Stark darstellt, brachte zu dem Event ihren Verlobten Joe Jonas (29) mit. Der Sänger machte sich einen Spaß daraus, seine Bald-Ehefrau auf ihren Serien-Ex Joffrey treffen zu sehen!

In der HBO-Saga heiratete Sophies Rolle Joffrey Baratheon und sah schließlich insgeheim erleichtert mit an, wie der sadistische König vergiftet wurde. Bei der Weltpremiere der letzten GoT-Staffel begegneten sich die Darstellerin und ihr früherer Kollege Jack Gleeson (26) wieder. Auf einem Foto umarmen sich die beiden und Sophies Verlobter steht mit gespielt verwirrtem Gesichtsausdruck daneben. "Was zum Teufel, ich dachte, der Typ sei tot", spielte Joe in seinem Instagram-Posting mit dem Foto auf den Serientod von Jacks Rolle an.

Der grausame Sohn von Cersei und Jaime Lannister hatte bereits in der vierten Staffel das Zeitliche gesegnet. Jack ließ es sich dennoch nicht nehmen, die Premiere des Serien-Endes mitzufeiern. Der Ire war nicht der einzige Ex-"Game of Thrones"-Star, der in der Radio City Music Hall auftauchte: Unter anderem gaben sich auch Sean Bean (59), Pedro Pascal (44) und Jason Momoa (39) die Ehre – und Natalie Dormer (37), deren Figur ebenfalls mit König Joffrey liiert gewesen war.

WENN.com Jack Gleeson als Joffrey Baratheon in "Game of Thrones"

Anzeige

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner auf der "Game of Thrones"-Aftershowparty im April 2019

Anzeige

Getty Images Natalie Dormer bei der letzten "Game of Thrones"-Staffelpremiere in New York

Anzeige

Was sagt ihr zu Joes Posting? Herrlich witzig! Nicht mein Humor. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de