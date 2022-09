Wie kam das "Die 100.000 Mark Show"-Revival bei den Fans an?

"Die 100.000 Mark Show" ist zurück – Top oder Flop? In den 1990er-Jahren war die Unterhaltungssendung ein großer Hit. 2000 wurde das Format eingestellt – 2008 folgte mit "Die 100.000 Euro Show" eine Neuauflage mit zwei Folgen. Nun soll es vier neue Folgen der Show unter dem Ursprungstitel geben. Die erste davon flimmerte heute Abend über die TV-Bildschirme. Was sagen die Zuschauer zur Rückkehr des Kultformats?

Wie einige Twitter-Kommentare zeigen, hat das "Die 100.000 Mark Show"-Revival nicht alle Zuschauer vom Hocker gehauen. "Die Show ist ja ganz nett, aber irgendwie war das Original nicht so langatmig. Und das Intro von damals war auch spannender als das jetzige", beschwerte sich ein User. Ein anderer schrieb sogar: "Jetzt fallen mir die Augen wirklich zu." Den meisten Zuschauern schien die von Ulla Kock am Brink (61) moderierte Sendung im Großen und Ganzen aber zu gefallen. "Gute Unterhaltung, erfrischend normale Kandidaten und eine gute Moderation", "Ulla Kock am Brink ist eine sehr angenehme Gastgeberin", und "Ich habe es die letzten 22 Jahre dermaßen vermisst", lauten nur drei der vielen begeisterten Kommentare.

Gewonnen haben übrigens Andrea und Markus. Das Paar hat sich gegen die drei anderen Teilnehmer durchsetzen können und damit die Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro kassiert. Hinzu kommt ihr in den Spielen ergattertes Preisgeld in Höhe von 14.500 Euro.

RTL+ Ulla Kock am Brink und ihre "Die 100.000 Mark Show"-Kandidaten

RTL+ Ulla Kock am Brink in "Die 100.000 Mark Show"

RTL+ Andrea und Markus, "Die 100.000 Mark Show"-Teilnehmer

