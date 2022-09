Ulla Kock am Brink verrät: So spannend wird neue 90er-Show!

Ein weiterer Klassiker feiert sein Revival! In den 90er-Jahren begeisterte "Die 100.000 Mark Show" die Zuschauer vor den deutschen Fernsehern. Mit spannenden Spielen und viel Witz sorgte sie für einige Unterhaltung – ein großer Faktor war dabei jedoch auch die lebensfrohe Moderatorin Ulla Kock am Brink (61). Nun feiert die Show bald ihr Comeback: Und Promiflash verriet Ulla schon jetzt, wie aufregend die neuen Folgen werden!

In der rasanten Show treten Kandidatenpaare gegeneinander an – mit einem Ziel: Die 100.000 Mark zu gewinnen! "Ich halte diese Sendung für beste Unterhaltung, weil sie wirklich alles bietet, was man sich gerne im Fernsehen anschaut", erklärte Ulla im Promiflash-Interview. Dies seien vor allem Identifikationsmöglichkeiten mit den Kandidaten, viele Quiz und unglaublich actionreiche Spiele. Dabei sind die Games von damals, wie etwa der beliebte heiße Draht, größtenteils auch wieder dabei.

Viele Shows feierten in den letzten Jahren ihr Comeback – sei es Geh aufs Ganze! oder auch Wetten, dass..?. Ulla ist sich aber sicher, dass "Die 100.000 Mark Show" wieder wie damals ein großer Erfolg werden wird: "Es hat vor allem in der Hinsicht wieder geklappt, dass wir die gleichen Emotionen wie damals hervorgerufen haben beim Publikum. Das war so begeistert!" Am 4. September wird die erste von vier Folgen um 20:15 Uhr auf RTL laufen.

Privatmaterial Ulla Kock am Brink, Autorin

RTL Ulla Kock am Brink, Moderatorin der "100.000 Mark Show"

Privatmaterial Ulla Kock am Brink auf Sylt

