Gute Quoten: "Die 100.000 Mark Show"-Auftaktfolge überzeugt

Konnte "Die 100.000 Mark Show" das Fernsehpublikum begeistern? Nachdem das Kultformat im Jahr 2000 eingestellt worden war, feierte es nun sein großes Comeback. Am vergangenen Sonntagabend flimmerte die erste Folge der Spiel-Show über die deutschen TV-Geräte. In den kommenden Wochen sollen dann noch drei weitere Episoden der Sendung ausgestrahlt werden. Augenscheinlich interessierten sich viele Zuschauer für die Neuauflage von "Die 100.000 Mark Show", denn die Auftaktfolge konnte gute Quoten verzeichnen.

Wie Quotenmeter nun berichtete, sahen die Zahlen der ersten Folge der Neuauflage gar nicht mal so schlecht aus. So schalteten am Sonntagabend rund 1,66 Millionen Zuschauer für die erste Folge des Revivals ein – das entspricht einem Marktanteil von etwa 7,2 Prozent. Auch die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schien großes Interesse an "Die 100.000 Mark Show" zu haben. So entschieden sich circa 660.000 Zuschauer dazu, ihre Fernsehgeräte anzumachen und das Format zu schauen. Damit waren sie für einen starken Marktanteil von 12 Prozent verantwortlich.

Im Netz waren sich die User hingegen uneinig über das "Die 100.000 Mark Show"-Comeback. Während einige Nutzer der Auftaktsendung viel abgewinnen konnten, schienen andere Zuschauer weniger begeistert gewesen zu sein. "Die Show ist ja ganz nett, aber irgendwie war das Original nicht so langatmig" oder "Ich habe es die letzten 22 Jahre dermaßen vermisst", lauteten nur einige Kommentare zur von Ulla Kock am Brink (61) moderierten Sendung.

RTL+ Ulla Kock am Brink und ihre "Die 100.000 Mark Show"-Kandidaten

RTL Ulla Kock am Brink bei "Die 100.000 Mark Show"

RTL+ Ulla Kock am Brink, Moderatorin

