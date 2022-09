90er-Revival: So spannend wird "Die 100.000 Mark Show"!

Die Kult-Sendung "Die 100.000 Mark Show" feiert am Sonntagabend ihr Revival! Genau wie in den 90er-Jahren ist auch in den neuen Folgen wieder die humorvolle Moderatorin Ulla Kock am Brink am Start. Im Promiflash-Interview schwärmte die Showmasterin schon jetzt von dem TV-Projekt. "Ich halte diese Sendung wirklich für beste Unterhaltung, weil sie alles bietet, was man sich gerne im Fernsehen anschaut", betonte die 61-Jährige.

