Tragödie: Megan Hilty trauert um Schwester und deren Familie

Tragische Nachrichten von Megan Hilty (41). Die Schauspielerin hat sich vor allem durch ihre Darstellung in der Fernsehserie "Smash" einen Namen gemacht, war aber auch schon am Broadway zu sehen. Privat lief es für die US-Amerikanerin in den vergangenen Jahren ebenfalls rund. Mit ihrem Mann hat sie inzwischen zwei Kinder. Doch nun wird das Leben des Serienstars erschüttert: Megan hat ihre schwangere Schwester, ihre Nichte und ihren Schwager bei einem Flugzeugabsturz verloren.

Am Sonntag stürzte ein Flugzeug mit neun Passagieren in der Nähe des Puget Sound in Washington ab. Dabei kamen unter anderem Megans schwangere Schwester Lauren Hilty, deren Mann Ross Mickel sowie Megans Nichte Remy ums Leben. Ross' Familie gab gegenüber King 5 bekannt: "Wir sind zutiefst traurig und am Boden zerstört über den Verlust unseres geliebten Ross Mickel, Lauren Hilty, Remy und ihres ungeborenen Sohnes Luca. Unsere Trauer ist unvorstellbar."

Megan selbst hat sich bisher noch nicht zu der Tragödie geäußert. Was genau zu dem Absturz geführt hat, ist soweit noch unklar. Danach wurde direkt eine umfangreiche Suche eingeleitet, die am Montag jedoch wieder eingestellt wurde. Bisher konnte erst eine Leiche geborgen werden.

Getty Images Megan Hilty bei einem Event in Tennessee, Oktober 2019

Getty Images Megan Hilty bei einem Event in New York City im November 2016

Getty Images Megan Hilty bei einem "Patsy & Loretta"-Screening in New York City im Oktober 2019

