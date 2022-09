"Keine Worte": Megan Hilty trauert nach Familienunglück

Diese Zeit wird für Megan Hilty (41) sicherlich nicht leicht sein! Wie die "Smash"-Darstellerin bestätigte, stürzte am vergangenen Sonntag ein kleines Wasserflugzeug in der Nähe des Puget Sound in Washington ab – dabei starben unter anderem Megans schwangere Schwester Lauren, deren Mann Ross und der gemeinsame Sohn Remy. Wenige Tage nach dem tragischen Unglück trauerte Megan jetzt öffentlich um ihre Familie.

Auf ihrem Instagram-Account brach Megan ihr Schweigen: "Die letzten drei Tage waren die schlimmsten in unserem Leben. Es gibt wirklich keine Worte, die das Ausmaß unserer Trauer angemessen wiedergeben könnten", schrieb die 41-Jährige unter ein Bild ihrer verstorbenen Familie. Außerdem fügte die TV-Bekanntheit hinzu, dass sie eigentlich nicht vorgehabt hatte, den Verlust öffentlich anzusprechen, aber sie hatte das Gefühl, dass sie es tun musste, nachdem ihr "süßer Neffe" in den Nachrichten "falsch gegendert" wurde und "einige das Baby Luca nicht einmal erwähnt haben."

Megans Fans gaben ihrem Broadway-Star in den Kommentaren Halt: "Megan, es tut mir so leid. [...]. Ich liebe dich", "Wir senden dir, deiner Mutter und deiner ganzen Familie all unsere Liebe" oder "Megan, es tut mir so unendlich leid für deinen Verlust", trauerten einige Follower unter dem Post.

Megan Hilty im Januar 2020

Megan Hilty bei den Critics' Choice Awards 2020

Megan Hilty bei einem "Patsy & Loretta"-Screening in New York City im Oktober 2019

