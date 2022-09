Bitte vom Palast: Keine Blumen vor dem Buckingham Palace

Das Vereinigte Königreich versinkt in einem Blumenmeer. Gestern starb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren friedlich in ihrer Sommerresidenz Schloss Balmoral in Schottland. Ihr Tod versetzte die ganze Welt in tiefe Trauer und löste eine riesige Welle der Anteilnahme aus. Zahlreiche Royal-Fans wollen ihrer Königin nun mit Blumen gedenken. Die sollen aber nicht vor dem Buckingham Palace abgelegt werden.

Wie der Palast heute erklärte, sind die Trauernden dazu angehalten, keine Gestecke vor das berühmte Gebäude zu tragen. Stattdessen sollen sie ihre Blumen in dafür vorgesehenen Bereiche im Hyde Park und dem Green Park niederlegen. Alle floralen Grüße, die vor den Toren des Buckingham Palace abgelegt werden, werden von Beamten dort entfernt und stattdessen in den Green Park Floral Tribute Garden gebracht.

Außerdem gaben die Bediensteten weitere Orte rund um andere königliche Residenzen an, zu denen Blumen gebracht werden dürfen. So können vor den Toren von Schloss Windsor, wo die Queen zuletzt lebte, Gestecke abgelegt werden. Von dort werden sie jeden Abend von Angestellten auf das Grundstück zur Kapelle gebracht.

Anzeige

Getty Images Blumen für die Queen

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im März 2022

Anzeige

Getty Images Blumen vor dem Buckingham Palace

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de