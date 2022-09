Wollte nicht ins TV: Hat Eric Sindermann Katha manipuliert?

Hat sie überhaupt freiwillig teilgenommen? Die Schlagzeilen rund um Eric Sindermann (34) und seine mittlerweile Ex-Freundin Katharina Hambuechen reißen nicht ab. Der Reality-TV-Star nimmt an der diesjährigen Staffel Das Sommerhaus der Stars mit der Blondine teil – bei den Dreharbeiten waren sie noch ein Paar. Doch schon in der ersten Folge zofften sie sich. Jetzt hat sich der Schlagabtausch vom TV ins Netz verschoben. Katha deutet sogar an, dass sie nicht aus freien Stücken dabei gewesen ist!

Gegenüber Bild erzählte sie nun, was vor den Sommerhaus-Dreharbeiten zwischen ihr und dem Ex-Big Brother-Teilnehmer ablief: "Eric hat mir immer wieder gesagt, dass wir dort als Team zusammenwachsen werden". Sie habe gewusst, dass es ohne das TV-Format keine gemeinsame Zukunft für die beiden geben würde. Hätte Eric bei einer Absage ihrerseits also Schluss gemacht? "Und ich hätte alles für diesen Mann gegeben", betonte Katha weiter.

Außerdem habe sie mit Ex-Kandidaten gesprochen, die ihr wohl Erics Worte bestätigt hatten – also alles Manipulation? Das sieht der selbst ernannte Modedesigner anders! "Wie soll es möglich sein, jemanden zu zwingen, an einer Show teilzunehmen? Das ist nicht geschehen! Ich wäre auch gar nicht der Typ dafür", erklärte er ebenfalls Bild.

RTL Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

Instagram / katha.hambu Eric Sindermanns Freundin Katharina Hambuechen

Nicole Kubelka / Future Image Eric Sindermann, Reality-TV-Star

