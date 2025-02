Eric Sindermanns Liebesleben ist eine "absolute Katastrophe"

Bei Eric Sindermann (36) will es in Sachen Liebe einfach nicht funktionieren. Der Realitystar polarisierte mit seiner Art bereits mehrfach im Fernsehen und das scheint vor allem die Gruppe an Frauen abzuschrecken, die er sich an seiner Seite wünschen würde. Promiflash hat den einstigen Sommerhaus-Kandidaten bei der Podcast-Premiere von Gina-Lisa Lohfink (38) getroffen und nachgehakt: Wie läuft es aktuell in seinem Liebesleben? "Das Thema Liebe ist bei mir eine absolute Katastrophe. Weil die Frauen, die ich möchte, die normalen Frauen, die nehmen ganz großen Abstand von mir. Die anderen Frauen wollen eben selbst ins TV. Am Anfang war es cool, jetzt ist es nicht mehr ganz so cool", plaudert Eric aus.

Eric hat seinen Dating-Fahrplan jetzt verändert: Deutsche Frauen kommen für ihn vorerst nicht mehr infrage! Wieso das so ist, verrät der 36-Jährige im weiteren Gespräch mit Promiflash. "Ich würde gerne eine Frau aus Amerika haben, damit mein Step nach Amerika in die Shows auch ein bisschen einfacher ist – und das ist das Ziel." Eric ist sich sicher, den Absprung ins amerikanische Fernsehen demnächst zu schaffen. Deswegen lernt der ehemalige Handballer auch schon fleißig englische Vokabeln.

Seine letzte offizielle Beziehung führte Eric mit Desiree Hansen. Die Liebe der beiden hielt jedoch nur einige Monate an. Im Februar des vergangenen Jahres verkündete der selbst ernannte Modekönig von Deutschland dann die Trennung von dem Erotiksternchen. "Wie ihr in den vergangenen Monaten mitbekommen habt, ist die Beziehung von Desiree und mir immer wieder turbulent verlaufen, beziehungsweise sind sehr viele Dinge passiert", räumte er auf Instagram ein und fügte hinzu: "Stand jetzt, Montag, 26. Februar, 22:15 Uhr, ist es so, dass Desiree Hansen und Eric Sindermann getrennte Wege gehen."

Anzeige Anzeige

ActionPress Eric Sindermann bei der Podcast-Premiere von Gina-Lisa Lohfink in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / sindsen Desiree Hansen und Eric Sindermann im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige