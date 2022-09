"Sommerhaus der Stars"-Auftakt: Mega-Zoff bei Katha und Eric

Im Sommerhaus der Stars fliegen die Fetzen! Heute startete die neue Staffel des beliebten TV-Formats, in dem prominente Paare ihre Beziehung auf die Belastungsprobe stellen. Neben Kader Loth (49), ihrem Liebsten Ismet Atli oder auch Mario Basler (53) mit seiner Doris Büld, sind auch Eric Sindermann (34) und seine Freundin Katharina Hambuechen mit von der Partie. Doch schon am ersten Tag kriegen sich der Modedesigner und seine Liebste mächtig in die Haare.

Auslöser des Mega-Zoffs: Eric zieht beim Sprung in den Pool blank. Bereits DSDS-Bekanntheit Cosimo Citiolo (40) und der Influencer Marcel Dähne machten es dem TV-Star vor und überredeten ihn zum Nacktbaden. Doch das passte Katha so gar nicht. "Gar nicht cool, Eric. Ich komme für dich hier mit rein. Du bist jetzt schon am ersten Abend eine Blamage für mich. Ich habe dir das gerade gesagt und du machst das trotzdem. Geht nicht, Eric", fuhr die 27-Jährige ihren Liebsten an. Doch was die Masterstudentin als "erbärmlich" einstuft, empfindet der Handballprofi als völlig harmlos. "Ich fand das gar nicht schlimm", erklärte der Sportler seinem Mitstreiter Marcel.

Auch am zweiten Tag geriet das Paar wieder aneinander. Beim Versuch, sich mit seiner Freundin auszusprechen, flogen erneut die Fetzen. Selbst im Paar-Interview machten sich der Modedesigner und die Analystin gegenseitig Vorwürfe. "Wenn ich mich jetzt verstelle in den nächsten zwei Jahren, einen normalen Job habe, dann wird sie die Erste sein, die mich verlassen wird. Weil dann können wir nicht mehr nach Dubai, dann können wir keine anderen Sachen mehr machen", äußerte der 34-Jährige. Von den Vorwürfen gekränkt, sie würde sich von Eric aushalten lassen, brach Katha in Tränen aus.

“Das Sommerhaus der Stars” immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

Eric Sindermann und Cosimo Citiolo bei "Das Sommerhaus der Stars"

Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

