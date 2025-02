Eric Sindermann will ins internationale Reality-TV-Business

Eric Sindermann (36) hat die deutsche TV-Landschaft durchgespielt. Ex on the Beach, Promi Big Brother, The 50 und Das Sommerhaus der Stars hat der Realitystar schon hinter sich. Nun visiert der ehemalige Handballspieler eine neue Zielgruppe an. "Ich will jetzt in Amerika ein paar Shows machen", plaudert er im Promiflash-Interview bei der Podcast-Premiere von Gina-Lisa Lohfink (38) aus und erklärt: "Ich finde, dass man in den deutschen Shows mittlerweile immer nur aufpassen muss, was man sagt. Man muss immer aufpassen, dass man niemandem auf den Schlips tritt."

Um sich diesen Wunsch zu erfüllen, lernt der Unternehmer gerade fleißig Englisch. Außerdem denkt er auch bei der Partnerwahl an sein Traumziel. Gegenüber Promiflash verrät er: "Ich würde gerne eine Frau aus Amerika haben, damit mein Schritt in die amerikanischen Shows auch ein bisschen einfacher ist." Bereits während seines letzten Trips in die Dominikanische Republik habe er ein Auge auf die amerikanischen und kanadischen Urlauberinnen geworfen. Von deutschen Frauen halte er sich fern, da bei ihnen die Gefahr bestehe, dass sie nur an seiner Reichweite interessiert seien.

Im deutschen Fernsehen würde sich Eric nur noch für eine saftige Gage zeigen. Im Gespräch mit Promiflash berichtet der 36-Jährige, dass er sich vorstellen könne, am Ende seiner Reality-Laufbahn im Dschungel vorbeizuschauen. Allerdings hat Dr. Sindsen seinen Preis, wie er klarstellt: "500.000 Euro müsste man Eric Sindermann bieten, dass er mitmacht."

Anzeige Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann, Januar 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress Eric Sindermann, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige