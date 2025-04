Überglücklich: Eric Sindermann hat jetzt einen neuen Hund

Eric Sindermann (36) überrascht seine Fans mit tierischem Zuwachs. Der bekannte Reality-TV-Star hat vergangene Woche einen neuen Hund bei sich aufgenommen und teilte diese frohe Botschaft auf Instagram mit seinen Followern. Dort postete Eric ein inniges Foto, das ihn mit seinem kleinen Vierbeiner zeigt, und schrieb dazu: "Willkommen Napoleon Sindermann! Ich bin überglücklich, letzte Woche hat mich eine unglaubliche Überraschung erwartet." Besonders emotional: Das fellige Familienmitglied bekam Eric nicht von irgendwem, sondern verdankt den knuffigen Neuzugang einer besonderen Person – Schauspielerin Michelle Monballijn. Sie hat ihm den Hund geschenkt, was Eric in seinem Beitrag ausdrücklich würdigte. "So ein Geschenk hätte ich niemals erwartet. So etwas hat noch nie jemand für mich getan", zeigte er sich bewegt.

Michelle Monballijn, die offenbar eine enge Freundin von Eric ist, erkannte, wie sehr der 36-Jährige unter dem Verlust seines früheren Hundes Balu gelitten hatte. In den letzten Monaten standen die beiden regelmäßig in Kontakt, woraufhin sich Michelle entschied, den Reality-Star mit dem kleinen Napoleon zu überraschen. Das Geschenk traf mitten ins Herz, denn Eric hätte sich aktuell finanziell keinen weiteren Hund leisten können. Er verspricht öffentlich, dass Napoleon "ein wunderschönes Leben" bei ihm haben wird und bezeichnet die erste Begegnung mit dem Welpen als "Liebe auf den ersten Blick". Für seine Fans ist das nicht nur ein tierisches Happy End – viele begleiten Eric seit Jahren auf Social Media durch Höhen und Tiefen.

Die Hundeliebe ist für Eric nichts Neues: Sein langjähriger Wegbegleiter Balu, an den er noch Anfang des Jahres öffentlich rührend zurückdachte, war über ein Jahrzehnt ein fester Bestandteil seines Lebens. Freunde und Kollegen hatten ihn nach Balus Tod unterstützt und ihm in der schweren Zeit zur Seite gestanden. In der Vergangenheit offenbarte der ehemalige Handballer, dass Tiere für ihn mehr als Haustiere sind – sie ersetzen oft emotionale Lücken, die etwa durch komplizierte Beziehungen entstehen. Besonders wenn es privat turbulent wurde, war Balu ständiger Rückhalt. Mit Napoleon startet Eric nun in ein neues Kapitel, beflügelt von einer außergewöhnlichen Geste, die zeigt, wie tief persönliche Bindungen zwischen Menschen und Tieren gehen können.

Anzeige Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann mit seinem Hund Napoleon

Anzeige Anzeige

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn, Schauspielerin

Anzeige Anzeige