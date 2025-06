Nach rätselhaftem Unfall: Eric Sindermann läuft auf Krücken

Eric Sindermann (36) sorgt aktuell für Gesprächsstoff auf Instagram. Der Realitystar posiert auf einem neuen Foto mit Krücken und einer Fußorthese. "Das wirft mich locker drei Wochen zurück. Training kann ich jetzt erst mal vergessen", klagt Dr. Sindsen in seinem Beitrag. Was genau passiert ist, lässt er offen, verrät allerdings, dass das Unglück beim Feiern passiert sei. Auch auf die Frage seiner Kollegin Yvonne Woelke (45), die neugierig nachhakt, was vorgefallen sei, antwortet die B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Bekanntheit lediglich: "Es war einfach sehr, sehr unnötig. Wäre ich doch einfach zu Hause geblieben."

Die Verletzung des Modemachers ist vor allem für seinen Boxtrainer enttäuschend. "Es tut mir leid zu sehen, dass du dich verletzt hast", kommentiert der Fitnessprofi unter Erics Beitrag, macht aber auch seinen Frust deutlich: "Ich habe dich gewarnt. Als Coach sehe ich gewisse Risiken früher. Nächstes Mal bitte mehr Vertrauen und Disziplin. Werde schnell wieder fit!" Sein Schützling zeigt daraufhin Reue und fragt sich: "Warum enttäusche ich immer die Menschen, die hinter mir stehen?"

Auch in schwierigen Zeiten kann sich Eric auf seine Freunde verlassen. Der 36-Jährige pflegt unter anderem enge Beziehungen zu dem Schwiegertochter gesucht-Star Ingo (34) und Reality-Sternchen Michelle Monballijn. Letztere machte ihm kürzlich eine besonders große Freude. Die Ex-Frau von Mike Cees (37) schenkte ihrem Kumpel einen kleinen Hund namens Napoleon. "So ein Geschenk hätte ich niemals erwartet. So etwas hat noch nie jemand für mich getan", freute sich Eric danach auf Social Media.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann mit seinem Hund Napoleon

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Michelle Monballijn, Realitystars

