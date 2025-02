Für diese Gage würde Eric Sindermann ins Dschungelcamp gehen

Das Dschungelcamp gilt als das Highlight einer Realitystar-Karriere. Auch Eric Sindermann (36) ist der Meinung, dass der Kampf um die Dschungelkrone die Königsdisziplin ist. Bei der Podcast-Premiere von Gina-Lisa Lohfink (38) hat Promiflash bei dem TV-Star nachgefragt, unter welchen Umständen er an dieser besonderen Show teilnehmen würde. Für ihn käme es auf jeden Fall infrage – aber eher gegen Ende seiner Karriere: "Dschungel ist für mich immer noch so ein Highlight, was schön ans Ende gezogen werden soll, wie so ein kleiner Abschluss." Der Designer habe aber auch eine genaue Vorstellung, wie viel Geld ihm für seine Teilnahme geboten werden müsste. "500.000 Euro müsste man Eric Sindermann bieten, dass er mitmacht", stellte er klar.

Während Eric selbst erst in ein paar Jahren auf die Einladung ins Dschungelcamp hofft, fiebert der B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Star bei der diesjährigen Staffel von Zuhause aus mit. Sein Favorit auf den Sieg stand auch schon fest – er wünschte sich den Sieg für Jörg Dahlmann (66). Der Sportjournalist musste das Camp aber als Fünfter verlassen. Auch für Sam Dylan (34) war das Abenteuer vor wenigen Tagen vorbei. Obwohl Eric kein Fan der Reality-Diva sei – die harte Kritik, die er in Australien einstecken musste, habe der 36-Jährige trotzdem nicht nachvollziehen können. "Sam war für mich schon immer ein falscher Fünfziger, der einfach jeden verrät. Aber bei den Prüfungen muss ich ihn in Schutz nehmen. [...] Ich glaube, das ist eine Extremsituation, die viele unterschätzen", gab er offen zu, dass die ein oder andere Dschungelprüfung auch für ihn die "absolute Hölle" gewesen wäre.

Im Promiflash-Interview betonte Eric, dass TV sein Leben sei und er auch noch viele Pläne habe. Sogar bei Adam sucht Eva würde der gebürtige Berliner mitmachen. Um ihn komplett nackt vor die Kamera zu bekommen, müsste der zuständige Sender aber tief in die Tasche greifen. "Zwei Millionen für Blankziehen", bestätigte der ehemalige Profisportler seine Gagenvorstellung für dieses Format.

Jörg Dahlmann im Dschungelcamp 2025

Eric Sindermann, Reality-TV-Star

