Anzeige wegen Hunde-Abendessen: Eric Sindermann ist in Panik

Seit einigen Wochen hat Eric Sindermann (36) ein neues Familienmitglied in seinem Leben. Hündchen Napoleon lebt seitdem ein königliches Leben, inklusive Wiener Würstchen und Frikadellen zum Abendessen. Als der Realitystar auf Instagram davon erzählt, sind seine Fans allerdings nicht begeistert. Eine Followerin drohte dem einstigen B:Real-Teilnehmer sogar mit einer Anzeige. Für den Tierfreund ist dies eine Horrorvorstellung. "Ich habe jetzt wirklich Angst vor der Anzeige, weil ich früher leider öfter mal mit der Polizei in Konflikt geraten bin", erklärt er seinen Fans kurz darauf. Er versichert, dass "alles gar nicht so gemeint gewesen" sei.

Für Eric kam Napoleon zum richtigen Zeitpunkt in sein Leben. Im vergangenen Sommer verlor er seinen Hund Balu, der ihn sein halbes Leben lang begleitet hatte, und die Trauer beschäftigte ihn seitdem. Seine gute Freundin Michelle Monballijn machte ihm dann in diesem Frühjahr mit Napoleon ein ganz besonderes Geschenk. Auf Social Media bedankte sich der Blondschopf dafür mit den Worten: "In den letzten Monaten hatten wir immer wieder Kontakt, haben viel geredet und du hast gespürt, wie sehr mich der Abschied von Balu damals getroffen hat. So ein Geschenk hätte ich niemals erwartet. So etwas hat noch nie jemand für mich getan."

Neben seinem Hund geht Eric gerade allein durchs Leben. Der "Exatlon"-Sportler hatte beim Dating nicht immer Glück, wie er Promiflash im vergangenen Sommer im Rahmen des mates date "Summer Edition" verriet. "Jede Frau, die mit mir was hat, will irgendwie immer in die Öffentlichkeit", beklagte der 35-Jährige. Er suche nun nach einer bodenständigen Partnerin.

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Michelle Monballijn im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann mit seinem Hund Napoleon

Anzeige Anzeige