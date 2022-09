Fast 80 Jahre Karriere: Marsha Hunt mit 104 Jahren gestorben

Marsha Hunt war eine der letzten Zeuginnen der Goldenen Ära Hollywoods! Die Schauspielerin kam noch während des Ersten Weltkriegs in Chicago zur Welt. Mit gerade einmal 18 Jahren startete sie 1935 ihre Filmkarriere, die sie über fast acht Jahrzehnte hinweg durch die Höhen und Tiefen der US-Filmindustrie führte. Noch mit über 90 trat Marsha in Filmen und Dokumentationen auf – doch jetzt gibt es traurige Nachrichten: Der Filmstar ist im Alter von 104 Jahren in Los Angeles verstorben.

Den Tod der Hollywood-Legende bestätigte Roger C. Memos gegenüber The Hollywood Reporter. Roger hatte in der Doku "Marsha Hunt's Sweet Adversity" Regie geführt. Demnach sei sie bereits am Mittwoch in ihrem Haus im Ortsteil Sherman Oaks eines natürlichen Todes gestorben. In dem Haus hatte Marsha seit 1946 gelebt. Während ihrer bemerkenswerten Karriere wurde sie als "Hollywoods jüngste Charakterdarstellerin" bekannt.

Marsha bespielte in ihrer Laufbahn eine beeindruckende Bandbreite an Genres und Rollen. So war sie etwa an der Seite von Mickey Rooney (✝93) in "The Human Comedy" und neben John Wayne in dem Western "Born to the West" zu sehen. Obwohl sie nie den Ruhm vieler ihrer Co-Stars erreichte, zeigte sie sich immer wieder zufrieden mit ihrer Karriere.

Getty Images Marsha Hunt mit dem Regisseur Jay Roach

Getty Images Marsha Hunt 2013 in Hollywood

Getty Images Marsha Hunt im Jahr 2005

