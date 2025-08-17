Katherine Schwarzenegger gibt Einblick in privates Leben

Katherine Schwarzenegger (35) hat auf Instagram seltene Einblicke in ihr Familienleben gegeben. Passend zur Löwen-Saison, wie sie in der Bildunterschrift ihres Posts schrieb, veröffentlichte die Autorin sommerliche Schnappschüsse, unter anderem mit Ehemann Chris Pratt (46), ihrem Vater Arnold Schwarzenegger (78) und ihrer Schwester Christina (34). Ein besonderes Highlight war ein Foto, das sie und eine ihrer Töchter in einem innigen Moment zeigte – mit einer liebevollen Umarmung, die stolz und glücklich wirkte. Auch ein Video von Arnolds 78. Geburtstag, das die fröhliche Stimmung bei einer Gartenparty einfing, war Teil der Bildergalerie. Bruder Patrick (31) war ebenfalls dabei und trug eine Geburtstagstorte in das Fest.

Mit den Fotos gab Katherine auch Einblicke in ihren familiären Alltag mit Chris und ihren drei Kindern, darunter Töchter Lyla und Eloise, sowie dem jüngsten Familienmitglied, Sohn Ford, der bald seinen ersten Geburtstag feiert. Chris sprach kürzlich in einem Interview bei Today über den kleinen Ford: "Er ist das glücklichste Baby. Er hat diese riesigen, wunderschönen blauen Augen. Er ist so besonders." Der Schauspieler beschrieb zudem sein eigenes Erziehungsmodell, das von Sensibilität geprägt ist, während Katherine nach seinen Aussagen als "Regel-Enforcer" eine ausgleichende Rolle einnimmt. Die Ehe zwischen den beiden scheint von einem harmonischen Gleichgewicht geprägt zu sein.

Katherine und ihre Familie zeigen immer wieder, wie eng verbunden sie sind. Besonders der Geburtstag von Vater Arnold wurde in den sozialen Medien mit einer großen, fröhlichen Party gefeiert. Patrick scherzte im Video, das auf Instagram geteilt wurde, während Christina eine Torte stolz durch den Garten trug. Der enge Zusammenhalt der Schwarzeneggers war schon immer eines der Markenzeichen der prominenten Familie. Katherine selbst nutzt ihre Reichweite immer mal wieder, um Fans an bewegenden oder besonderen Momenten teilhaben zu lassen und bleibt dabei dennoch gewohnt zurückhaltend, was die Privatsphäre angeht.

Anzeige Anzeige

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger mit ihrer Tochter, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / katherineschwarzenegger Arnold Schwarzenegger und Chris Pratt, August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der Premiere von "The Electric State" in Hollywood