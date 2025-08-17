Nach Werbe-Kontroverse: Sydney Sweeneys neuer Film floppt

Sydney Sweeney (27), bekannt aus der Erfolgsserie Euphoria, erlebt mit ihrem neuen Film einen herben Rückschlag. Das Krimidrama "Americana", das sie gemeinsam mit Eric Dane (52), Halsey (30) und Paul Walter Hauser (38) auf die Leinwand gebracht hat, ist an den Kinokassen laut The Hollywood Reporter ein wahrer Flop. Trotz Festivalpräsenz und prominenter Besetzung konnte das Werk am Eröffnungswochenende umgerechnet nur rund 725.813 Euro einspielen und landete damit auf Platz 16 der US-Kinocharts. Der Film, der von einem tödlichen Konflikt um ein seltenes Lakota-Artefakt erzählt, erhielt gemischte Kritiken und erreichte auf Rotten Tomatoes lediglich eine durchschnittliche Bewertung von 68 Prozent.

Neben den mittelmäßigen Kritiken könnte die kürzlich entflammte Diskussion um Sydneys Werbekampagne für die Modemarke American Eagle den Misserfolg des Films befeuert haben. Die erfolgreiche Kampagne, die mit einem Wortspiel aus "Jeans" und "Genes" spielte, löste bei einigen Kritikern scharfe Reaktionen aus. Vor allem in den sozialen Medien wurde das Model angegriffen, auch aufgrund ihrer politischen Haltung, nachdem öffentlich wurde, dass sie als Republikanerin registriert ist. Einige ihrer Fans sprangen ihr zwar sofort zur Seite, doch der Fokus auf die Kontroverse scheint ihrem neuen Projekt geschadet zu haben.

Kritiker unterstellten dem polarisierenden Werbeclip elitäre und sogar rassistische Untertöne. Auf Social Media wurde heftig diskutiert, ob ihr blondes Haar und die betonte Herkunft im Zusammenhang mit dem Wortspiel völlig harmlos oder doch problematisch seien. Die Modemarke selbst wies die Vorwürfe laut TMZ zurück und stellte klar: "Bei uns geht es um Mode, gute Laune und darum, etwas zurückzugeben." Teile der Erlöse kamen Programmen gegen häusliche Gewalt zugute, betonte das Unternehmen. Trotz der Kritik entwickelte sich die Werbung für American Eagle zum durchschlagenden Erfolg. Der Aktienwert des Modeunternehmens legte laut verschiedenen US-Medien um 22 Prozent zu.

Getty Images Sydney Sweeney, August 2025

Getty Images Sydney Sweeney macht Werbung für Jeans, August 2025

Getty Images Sydney Sweeney im Juni 2025

