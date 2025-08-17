Julian Stoeckel schießt gegen Jannik nach Bill-Partynacht

Im Berliner Club Bricks sorgten Bill Kaulitz (35) und Jannik Kontalis (29) in der Nacht auf den 17. August für Aufsehen. Der Realitystar und der Sänger wurden eng beisammen gesichtet und in einer Social-Media-Story des Lokals war zu sehen, wie Jannik eine Hand auf Bills Oberschenkel legte. Augenzeugen sprachen von einer flirtenden Stimmung zwischen den beiden. Besonders das enge Zusammensitzen der beiden Prominenten war für viele Gäste Grund zu spekulieren.

Auf diese Szenen folgte nun eine unerwartet scharfe Reaktion von Julian Stoeckel (38). Der Reality-TV-Star kommentierte einen Beitrag über die beiden und erhob schwere Vorwürfe gegen Jannik: "Der Nächste, der so tut, als wäre er scharf auf 'Boys', um in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu kommen? Wie armselig!", hieß es von ihm unter einem Promiflash-Beitrag im Netz. Mit seinen deutlichen Worten zweifelt Julian offenbar an Janniks Absichten und wirft ihm vor, nur auf Aufmerksamkeit aus zu sein.

Die Reaktionen der Fans ließen ebenfalls nicht lange auf sich warten. Dabei mutmaßten viele darüber, dass Jannik den Tokio Hotel-Star nur als Sprungbrett benutzen wolle. "Das ist doch das Gleiche wie mit Marc Eggers, wieder nur wegen Fame Bill ausnutzen", schrieb ein Follower unter einem Promiflash-Beitrag im Netz, während ein weiterer Nutzer wetterte: "Jannik würde echt alles für Fame machen."

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, RTL Collage: Julian Stoeckel und Jannik Kontalis, Realitystars

Anzeige Anzeige

Lumeimages.com/SIPA/ActionPress Bill Kaulitz, Musiker

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer