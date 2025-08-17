Das sagen Fans zur Partynacht von Bill Kaulitz und Jannik

Bill Kaulitz (35) und Jannik Kontalis (29) haben am gestrigen Abend für Gesprächsstoff gesorgt. Beide wurden im Berliner Club Bricks in auffälliger Zweisamkeit gesehen. Auf einem Video in der Instagram-Story des Clubs ist zu erkennen, wie Jannik seine Hand auf Bills Oberschenkel legt, während sie eng nebeneinandersitzen. Die Situation blieb nicht lange unbemerkt, und die Fans der beiden reagierten umgehend auf die prominente Partynacht.

In den sozialen Netzwerken wurde schnell über die Beweggründe von Jannik spekuliert. Unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash sammelten sich zahlreiche Kommentare, die dem Realitystar unterstellten, Bill als Sprungbrett benutzen zu wollen. "Das ist doch das Gleiche wie mit Marc Eggers, wieder nur wegen Fame Bill ausnutzen", schrieb ein User, während ein weiterer Nutzer wetterte: "Jannik würde echt alles für Fame machen." Ein anderer fügte hinzu: "Jetzt hat Jannik sein Profil auf privat, um Follower zu generieren."

Auch Jonathan Steinig (29), der Veranstalter der Party, zeigte sich gegenüber Promiflash überrascht von der offensichtlichen Chemie zwischen den beiden. Er berichtete: "Bill und Jannik waren den ganzen Abend über zusammen auf meiner Party." Laut dem Gastgeber führten die beiden immer wieder intensive Gespräche und tauschten Blicke aus. Auch weitere Gäste beschrieben die Stimmung als "sehr flirty" und behaupteten sogar, Bill und Jannik hätten sich zwischenzeitlich aus dem Sichtfeld der anderen Besucher zurückgezogen. Mehrere Freunde des Realitystars wollen zudem einen Kuss gesehen haben.

Getty Images / Andreas Rentz, Instagram / jannikkontalis Bill Kaulitz und Jannik Kontalis

RTL Jannik Kontalis, "Prominent getrennt"-Kandidat

Lumeimages.com/SIPA/ActionPress Bill Kaulitz, Musiker