Anne Wünsche verrät weitere Details zur Trennung von Karim

Anne Wünsche (33) hat erst vor wenigen Stunden die Trennung von ihrem Partner Karim El Kammouchi (36) öffentlich gemacht. Nun enthüllt die Influencerin auf Instagram weitere Details zu dem Liebes-Aus. Dabei räumt sie mit Spekulationen auf, dass Karim sich aufgrund ihres Berufs als Erotikmodel von ihr getrennt habe. "Nein, leider ist die Trennung wahr und nicht er hat sich wegen meines Erotik-Contents von mir getrennt, sondern ich habe diese Beziehung aus privaten Gründen beendet", betont sie.

Anne gibt offen zu, wie schwer diese Entscheidung für sie war, auch wenn sie selbst den Schritt gewagt hat. "Diese Entscheidung war oder ist mehr als hart, vor allem weil wir noch gemeinsam in Barcelona sind", schreibt sie in ihrer emotionalen Botschaft. Der Gedanke an ihren Sohn Sávio, den sie zusammen mit Karim hat, bricht der Dreifach-Mama das Herz: "Obwohl die Entscheidung von mir kam, zerbricht gerade so viel in mir – allein wegen Savio." Wie es nun weitergeht, wisse sie selbst noch nicht.

Die Content Creatorin verkündete die Trennung erst vor wenigen Stunden ganz nebenbei in einem kurzen Instagram-Video unter dem Titel "Update der Woche". Ihre Botschaft an die Fans war deutlich: "Ich bin wieder Single! Zusammen nach Barcelona – getrennt zurück." Nach dem Geständnis zog sie sich erst einmal aus der Öffentlichkeit zurück. "Bin jetzt erstmal offline", erklärte sie und fügte nur ein gebrochenes Herz als Emoji hinzu.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

Instagram / anne_wuensche Karim El Kammouchi und Anne Wünsche im Urlaub

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi im Januar 2024