Julius Tkatschenko plaudert aus: Hat er ein Beuteschema?

Julius Tkatschenko hat in einem Interview mit Promiflash offenbart, ob er ein festes Beuteschema hat. Dabei überraschte er mit ehrlichen Einblicken in seine Vorlieben. "Also, ich dachte, ich habe keine Präferenzen, aber es hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass ich schon auf Blondinen stehe", gestand er. Jedoch zählt für ihn nicht nur die Optik. Auf die Frage, was für ihn in einer Beziehung besonders wichtig ist, betonte er: "Sie sollte auf jeden Fall nicht aus dem Trash-TV sein [...] sie soll auf jeden Fall loyal sein – cool, offen. Sie soll mein bester Freund sein und sie soll mir einfach keine Kopfschmerzen bereiten."

Seine Aussagen lassen vermuten, dass Julius großen Wert auf Loyalität und Harmonie legt. Dabei scheint es für ihn besonders entscheidend zu sein, dass seine zukünftige Partnerin sich von der Welt des Trash-TV distanziert. Julius erläutert, dass diese Szene seiner Meinung nach "echt verdorben" sei und er sich eine Frau wünscht, die nicht nur optisch, sondern vor allem menschlich zu ihm passt. Mit seiner entspannten und offenen Art hat er sich längst einen Platz in den Herzen vieler Fans gesichert, die gespannt verfolgen, ob Julius seine Traumpartnerin findet.

Schon zuvor war Julius' Beziehung zu Frauen ein Thema – vor allem sein kurzer Flirt mit Emma Fernlund (24). Der Realitystar erklärte gegenüber Promiflash, dass er Probleme damit habe, sich wirklich zu öffnen, was auch in der Vergangenheit zu gescheiterten Flirts führte. "Ich bin einfach zu wild. Ich bin jetzt so in meiner Prime. Es fällt mir schwer, mich wirklich einer Frau zu öffnen", erklärte er. Dennoch betonte Julius, dass er Emma als Menschen sehr schätze: "Sie hat ein gutes Herz. Da steckt viel mehr dahinter als nur die verrückte Sommerhausbraut."

Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko, "Germany Shore"-Sternchen

Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko, ehemaliger "Germany Shore"-Teilnehmer

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund im Juni 2025