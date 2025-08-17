So stylish dreht Anne Hathaway "Der Teufel trägt Prada"-Film

Noch vor Sonnenuntergang lieferten sich Anne Hathaway (42) und Meryl Streep (76) ein hochstylishes Wiedersehen am Set von "Der Teufel trägt Prada 2". Die beiden Schauspielerinnen wurden am 25. Juli in New York City gesichtet, während sie ihre ikonischen Rollen als Andy Sachs und Miranda Priestly verkörperten – das zeigen Bilder, die Just Jared vorliegen. Anne glänzte in einem lässigen Ensemble aus schwarzer Weste, weißem Tanktop und einer langen Jeansrock-Kombination, die sie mit schwarzen Sandalen abrundete. Die Fans waren begeistert, dass auch Meryl in ihrer legendären Rolle zurück ist. In einem schicken roten Kleid drehte sie kürzlich Nachtszenen neben Kenneth Branagh vor einem Brownstone-Gebäude.

Die Handlung des lang erwarteten Films bleibt allerdings spannend und geheimnisvoll. Berichten zufolge wird Miranda weiterhin als Chefredakteurin des Magazins "Runway" zu sehen sein, das aktuell einigen Herausforderungen in der Modewelt begegnet – doch wie Andy und Miranda erneut aufeinandertreffen, bleibt unklar. Während Anne kürzlich in einem femininen Maxi-Rock mit Print-Muster gefilmt wurde, trug Meryl bei einer anderen Szene eine lilafarbene Bluse, kombiniert mit einem glänzenden Kupferröckchen. Typisch Miranda rundete sie das Outfit stilsicher mit Jimmy-Choo-Sonnenbrille und einem Diamantring ab.

Es ist nicht die erste Rückkehr von Anne in ein Set-Outfit, bei dem Mode die Hauptrolle spielt. Bereits 2006 hatte ihr Part der ehrgeizigen Assistentin Andy eine globale Fangemeinschaft begeistert, die mit ihr in die Welt der Haute Couture eintauchte. Ob aber die Umhängetasche mit "Runway"-Logo, mit der sie vor ein paar Wochen noch gesichtet wurde, wirklich einen Hinweis auf Andys Karriere gibt, bleibt abzuwarten. Bis dahin müssen sich Fans allerdings noch etwas gedulden: Der Film soll erst am 1. Mai 2026 in die Kinos kommen, sowohl in den USA als auch in Europa, wie Variety berichtet.

IMAGO / MediaPunch Anne Hathaway am Set von "Der Teufel trägt Prada 2", Juli 2025

Imago Anne Hathaway und Meryl Streep am Set von "Der Teufel trägt Prada 2", Juli 2025

Getty Images Meryl Streep und Anne Hathaway, 2006