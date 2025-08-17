Partynacht mit Bill: Flocke wettert gegen Jannik Kontalis

Jannik Kontalis (29) und Bill Kaulitz (35) sorgten kürzlich bei einer Party in Berlin für Gesprächsstoff, als die beiden vertraut miteinander gesichtet wurden. Die Gerüchteküche brodelt: Es wird gemunkelt, dass der Realitystar und der Sänger nicht nur ausgelassen gefeiert, sondern auch miteinander geflirtet haben sollen. Doch nicht jeder scheint von dieser angeblichen Verbindung begeistert zu sein. Kevin Platzer (26), besser bekannt als Flocke, der selbst als Reality-TV-Star und Social-Media-Größe bekannt ist, machte seinem Unmut auf Instagram Luft.

In seiner Story sparte er nicht an Kritik an dem 29-Jährigen. Mit einem lachenden Emoji schrieb Kevin, der kein Blatt vor den Mund nimmt: "Erst die Tochter der Ex für Geld verkaufen, dann noch bisexuell für Fame werden. Reality ist so peinlich geworden." Ob hinter seiner Aussage persönliche Differenzen stehen oder er sich allgemein am Verhalten von Jannik stört, ließ der Influencer jedoch offen. Der Ex von Yeliz Koc (31) und der Tokio-Hotel-Star schweigen bisher zu den Gerüchten.

Nachdem Jannik und Bill gemeinsam auf der Party gesichtet wurden, meldete sich auch Gastgeber und Realitystar Jonathan Steinig (29) zu Wort. Er verriet gegenüber Promiflash: "Bill und Jannik waren den ganzen Abend über zusammen auf meiner Party." Er hätte beobachtet, dass der Prominent getrennt-Kandidat und der Sänger immer wieder intensive Gespräche führten und sich dabei "flirty" Blicke zuwarfen. Doch auch er sehe die Sache skeptisch: "Ich denke, Jannik sucht Aufmerksamkeit – und Bill lässt sich darauf ein. Er wirkt so sympathisch. Ich hoffe nur, dass es ihm am Ende gut geht."

Collage: Imago / N.Kubelka / Future Image, Instagram / jannikkontalis Collage: Kevin Platzer und Jannik Kontalis, Realitystars

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Musiker

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Influencer