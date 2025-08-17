So süß schwärmt Josh Duhamel von seiner Frau Audra Mari

Josh Duhamel (52) kommt aus dem Schwärmen über seine Frau Audra Mari (31) nicht heraus. In einem Interview mit People verriet der Schauspieler, wie glücklich er an der Seite des Models ist. "Ich hatte wirklich Glück. Ich habe eine wunderbare Frau kennengelernt, die einfach all das hat, was man sich von einer Frau wünscht", sagte er und beschrieb sie als die perfekte Partnerin. Nach drei Jahren Beziehung gaben sich die beiden im September 2022 in Fargo, North Dakota, das Jawort.

Das Paar begrüßte außerdem im Januar 2024 sein erstes gemeinsames Kind, einen Sohn namens Shepherd Lawrence. Josh schwärmte: "Sie ist wirklich einfach unglaublich. Sie ist eine großartige Mutter, ein tolles Vorbild, und ich fühle mich sehr glücklich, jemanden zu haben, mit dem ich [mein Leben] teilen kann." Und auch auf die gemeinsame Zukunft als Familie freut sich der Filmstar extrem: "Ich freue mich schon sehr auf unseren dritten Hochzeitstag. Ich werde für immer mit diesem Mädchen zusammen sein."

Dabei hatte Josh wegen des großen Altersunterschieds zwischen ihm und Audra zunächst so seine Zweifel. In dem Podcast "Not Skinny But Not Fat" verriet der Schauspieler, dass er anfangs gar kein Interesse an einer Beziehung mit dem Model hatte. "Ich werde das nicht einmal versuchen", dachte Josh damals. Audra sei ihm einfach zu jung gewesen. Deshalb seien die beiden zunächst nur Freunde gewesen. Doch ein gemeinsames Barbecue änderte alles. Dort habe sich Josh mit Audra unterhalten und gemerkt: "Sie ist reifer als ich." Ab diesem Moment habe sich seine Sicht auf die ehemalige Miss World America geändert und schon bald wurden sie ein Paar.

IMAGO / ABACAPRESS Josh Duhamel und Audra Mari, 2023

IMAGO / MediaPunch Josh Duhamel, Schauspieler

IMAGO / Starface Josh Duhamel und Audra Mari, 2023