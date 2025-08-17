Peinlich: Emma Stones Mama blamiert sie vor Angelina Jolie

Emma Stone (36) erinnert sich an einen Moment bei den Golden Globes 2011, der ihr bis heute ein Lächeln ins Gesicht zaubert – obwohl er ihr damals etwas peinlich war. Als die Schauspielerin gemeinsam mit ihrer Mutter Krista an einem Tisch mit Angelina Jolie (50) saß, ereignete sich eine kleine und durchaus amüsante Szene, wie das Magazin People berichtet. Laut Emma fragte ihre Mutter Angelina, "ob sie Kinder habe" – eine Frage, die bei der Hollywood-Baronin, Mutter von sechs Kindern, sicher für ein Schmunzeln gesorgt haben dürfte. Emma und Angelina waren damals beide als beste Hauptdarstellerin in einer Komödie oder einem Musical nominiert, für ihre Rollen in "Easy A" und "The Tourist".

Emma, die ihre Mutter als ihr "Date" zu dem glamourösen Abend mitgebracht hatte, fand trotz des kleinen Fauxpas viel Freude an der Veranstaltung. Im Rahmen eines Vogue-Interviews berichtete die Schauspielerin, die inzwischen bereits zweimal den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewann, von ihren Erinnerungen: "Es war eine wirklich, wirklich lustige Nacht." Sie beschrieb die besondere Atmosphäre der Golden Globes mit ihren runden Tischen, die die Gäste einander näherbringen: "Man rennt ständig Leuten über den Weg, die man sonst nur aus Film und Fernsehen kennt", fügte sie hinzu.

Dass Emmas Mutter damals ausgerechnet Angelina die Kinderfrage stellte, kann man wohl als charmante Unwissenheit verbuchen. Angelina, die zu dem Zeitpunkt mit Brad Pitt (61) verheiratet war, kümmerte sich gemeinsam mit ihm um ihre sechs Kinder Maddox (24), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19), Knox (17) und Vivienne (17). Emma Stone zeigte sich jedoch nie nachtragend. Vielmehr beweist die Schauspielerin, dass sie die lustige Situation mit einer großen Portion Humor betrachtet und bis heute darüber lachen kann. Gerade diese Bodenständigkeit macht sie so sympathisch, besonders in der glanzvollen Welt Hollywoods.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Emma Stone und Angelina Jolie

Getty Images Emma Stone bei den Golden Globes 2025

Getty Images Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox, 2021