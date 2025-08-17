Zu viele Drinks? Nino de Angelos Freundin versteckt Handy

Bei der am 16. August ausgestrahlten "Starnacht am Wörthersee" sorgte Nino de Angelo (61) nicht nur musikalisch für Unterhaltung, sondern gewährte auch einen intimen Einblick in sein Privatleben. Im Gespräch mit Moderatorin Barbara Schöneberger (51) gestand der Sänger, dass seine Freundin Simone in bestimmten Situationen besondere Sicherheitsvorkehrungen trifft. Nach seinem Auftritt konfrontierte Barbara ihn charmant mit einem Instagram-Clip, in dem er oberkörperfrei am Strand tanzt und singt. "Nach ein paar Drinks … kommt meistens so etwas raus", gab der Musiker lachend zu und plauderte weiter: "Also sie versteckt es manchmal schon, so nach dem zweiten oder dritten Drink – aus Sicherheitsgründen." Dieser herrlich ehrliche Moment brachte sowohl das Publikum als auch die Moderatorin zum Lachen.

Ein weiteres Highlight des Abends war Barbaras Neugier auf Ninos Brust-Tattoo, das in dem zuvor gezeigten Video zu sehen war. Schließlich ließ sich die Moderatorin nicht davon abhalten, kurzerhand den Ausschnitt seines T-Shirts herunterzuziehen, um das Wort "Semper fideles" genauer zu inspizieren. Ihre spontane Übersetzung – "Immer glücklich" – sorgte sogleich für Gelächter, als Nino irritiert entgegnete: "Ich dachte, das heißt was anderes." Dieser heitere Moment blieb allen Zuschauern im Gedächtnis und lockerte die ohnehin ausgelassene Atmosphäre noch weiter auf.

Schon vor einigen Monaten zeigte sich Nino de Angelo bemerkenswert offen, als er über seinen früheren Umgang mit Alkohol sprach. Der Sänger erzählte, dass Alkohol für ihn immer eine große Versuchung gewesen sei. "Der Kampf gegen den Dämon Alkohol ist ein lebenslanger. Ich habe ihn heute im Griff, aber ich kann nicht sagen, dass ich von ihm geheilt bin. Er wird mich nie verlassen, und ich bin immer noch absturzgefährdet", offenbarte Nino damals im Gespräch mit Bild.

IMAGO / Future Image Nino de Angelo, Sänger

Instagram / ninothevoicedeangelo Nino de Angelo, Sänger

IMAGO / Future Image Nino de Angelo, 2025