Gal Gadot hat ihre Zeit am Set von "Entourage" gehasst

Gal Gadot (40) hat in einem Interview überraschende Details zu ihren frühen Tagen in Hollywood verraten. Die Schauspielerin sprach in der israelischen TV-Show "The A Talks" über ihre kurze Rolle in der HBO-Serie "Entourage" im Jahr 2009. Damals trat Gal in der Rolle von Lisa auf, die zusammen mit Adrian Greniers (49) Charakter Vince eine Premiere besuchte. Doch während die Szene im Fernsehen unbeschwert wirkte, hatte Gal hinter den Kulissen eine ganz andere Erfahrung: "Was ich gehasst habe und überhaupt nicht mochte, war mein Auftritt in 'Entourage', einer amerikanischen Serie", plauderte sie aus.

Die Leinwandschönheit enthüllte weiter, warum sie so unzufrieden war. Ohne ins Detail zu gehen, erzählte sie, dass sich jemand am Set unangemessen verhalten habe. "Es kam so weit, dass ich das Set verließ und die Zusammenarbeit beendet habe", erklärte Gal und ließ damit Raum für Spekulationen. Wer dieses Verhalten an den Tag legte, verriet die Wonder Woman-Darstellerin nicht. Zu ihrer Zeit bei "Entourage" fügte sie lediglich hinzu, dass diese Erfahrung für sie so negativ war, dass sie keine Lust darauf hatte, weiterzumachen.

Für Gal war die Episode in "Entourage" eine der ersten Stationen in einer Karriere, die sie später an die Spitze Hollywoods bringen sollte. 2009 feierte sie ihren Durchbruch mit Fast & Furious, woraufhin sie rasch zum gefragten Star wurde. Der "Entourage"-Schöpfer Doug Ellin (57) schwärmte Jahre nach dem Ende der Serie im Magazin Entertainment Weekly von Gals Potenzial. "Es war verrückt zu sehen, wie die Schauspieler, die wir entdeckt haben, weiterkommen. Ich erinnere mich, als Gal vorsprach – es war nur eine kleine Rolle, aber alle sagten: 'Dieses Mädchen wird mal ganz groß.' Deshalb ist es schön, das jetzt zu sehen", erinnerte er sich.

Getty Images Gal Gadot, Schauspielerin

