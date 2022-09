Haben Pietro Lombardi und seine Laura schon einen Babynamen?

Wissen Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) schon, wie sie ihren Nachwuchs nennen wollen? Nach langem Hin und Her in ihrer Beziehung erwarten der Sänger und die Influencerin nun ihr erstes gemeinsames Baby. Bevor das Kind auf der Welt ist, will das Paar auch noch zusammenziehen. Nun verriet die werdende Mutter sogar noch weitere Details: Haben sie denn schon einen Namen für ihr Ungeborenes?

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 26-Jährige einige Fragen von ihren Followern. Dabei erkundigte sich ein Fan auch danach, ob das Paar schon einen Namen ausgesucht hat. "Tatsächlich noch nicht. Und ich glaube, das wird auch noch bis zum Ende hin dauern", schrieb Laura. Die Entscheidung wird der Beauty vermutlich nicht leicht fallen: "Ich finde, es gibt so viele schöne Namen."

Wie sehr sich auch Pietro auf das neue Familienmitglied freut, machte der DSDS-Star in seiner Instagram-Story deutlich und machte seiner Partnerin eine süße Liebeserklärung. "Ich liebe dich. Bald sind wir zu dritt. Ich werde euch immer beschützen, egal was kommt", schwor der Musiker.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit Laura Maria Rypa, Oktober 2020

