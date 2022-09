Bald Eltern: Ziehen Laura Maria Rypa und Pietro zusammen?

Haben Laura Maria Rypa (26) und Pietro Lombardi (30) konkrete Umzugspläne? Im Juni gaben die Influencerin und der DSDS-Juror ihr Liebes-Comeback bekannt. Nach einigen turbulenten Zeiten scheint es bei dem Paar mittlerweile gut zu laufen: Mitte August verkündeten die Turteltauben die Wahnsinnsneuigkeit, dass sie nun sogar erstmals ein gemeinsames Kind erwarten! Der kleine Alessio Lombardi (7) darf sich also über ein Geschwisterchen freuen. Doch wollen die werdenden Eltern auch demnächst zusammenziehen? Das verriet Laura jetzt!

In ihrer Instagram-Story beantwortete die 26-Jährige nun die Fragen ihrer Community. Ein Follower interessierte sich dabei ganz besonders dafür, ob sich vor der Geburt noch etwas an der Wohnsituation des Paares ändern werde. "Ja, ich werde zu ihm ziehen", meinte Laura. Einen konkreten Termin für ihren Umzug gebe es bisher aber noch nicht, da es vorher noch einiges zu tun gibt: "Wir machen ein neues Zimmer für Alessio, dann das Babyzimmer – also wir wollen alles ein bisschen gerechter für die Kinder machen."

Auch wenn die Rechtsanwaltsfachangestellte bald mit ihrem Schatz zusammenwohnt, will sie ihre eigene Wohnung trotzdem nicht aufgeben – schließlich sei Pietro durch seine Auftritte und TV-Drehs oft für längere Zeit unterwegs. "Da ist es mir lieber, wenn ich mehr in der Nähe von meinen Eltern wohne, falls was sein sollte oder so", erklärte Laura ihre Haltung.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im August 2022

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juni 2022

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

