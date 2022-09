Mit 34 Jahren: MMA-Kämpfer Elias Theodorou ist verstorben

Die MMA-Welt ist in Trauer! Elias Theodorou (34) begann während seines Studiums, sich für Kampfsport zu begeistern. Deshalb entschied er sich dazu, am Humber College in Kanada MMA-Kurse zu belegen. Doch es blieb nicht lange nur ein Hobby, denn schon kurze Zeit später startete er seine Profisportlerkarriere. Im Dezember 2013 wurde bekannt, dass er Kanada bei "The Ultimate Fighter Nations" im Mittelgewicht vertreten würde – von da an bestritt er viele weitere Wettkämpfe. Doch einen Kampf musste der MMA-Star nun auf tragische Weise verlieren: Elias verstarb nun im Alter von 34 Jahren.

Der Vertreter des ehemaligen UFC-Kämpfers gab nun schreckliche Neuigkeiten bekannt: Bei Elias wurde schon vor einer Weile Krebs diagnostiziert, doch den Kampf gegen die Krankheit konnte er nicht gewinnen. Im Alter von 34 Jahren ist der MMA-Profi nun laut The Sun verstorben, allerdings ist noch nichts Genaueres zu dem Todeszeitpunkt und weiteren Details bekannt. Eine Sache ist jedoch klar: Auch wenn er seinen letzten Kampf verloren hat, war er mit einer Bilanz von 19 zu 3 Profikämpfen ein gefeierter MMA-Star.

Die Fans sind erschüttert von dieser Neuigkeit. So heißt es in einem Tweet eines Kampfsport-Reporters: "Mein Herz ist gebrochen. Ein Mitglied der Fightful-Familie, der wunderbare Elias Theodorou, ist verstorben. Er war immer so wunderbar, echt, positiv und aufbauend." In einem anderen Kommentar heißt es: "Elias war ein Pionier des kanadischen MMAs. Das alles ist unendlich traurig. RIP Elias, danke für all die Erinnerungen."

Anzeige

Instagram / eliastheodorou Elias Theodorou, UFC-Kämpfer

Anzeige

Instagram / eliastheodorou Elias Theodorou, Sportler

Anzeige

Getty Images Elias Theodorou im Dezember 2018 in Toronto

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de