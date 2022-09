Emmy Awards 2022: Sie sind die strahlenden Sieger des Abends

Wer sind die begabtesten TV-Stars? Am Montagabend wurden in Los Angeles zum 74. Mal die alljährlichen Emmy Awards verliehen. Saturday Night Live-Star und Comedian Kenan Thompson (44) führte als Moderator durch den Abend und zahlreiche Promis ließen sich auf dem Red Carpet bicken – darunter Musikerin Lizzo (34), Superstar Reese Witherspoon (46) und die schwangere Chrissy Teigen (36). Aber wer waren eigentlich die Abräumer des Abends? Hier kommen alle Gewinner der Emmy Awards 2022!

Zwei der wichtigsten Preise des Events gewannen die Schauspieler Amanda Seyfried (36) und Michael Keaton (71) – und zwar "Beste Hauptdarstellerin" für "The Dropout" und "Bester Hauptdarsteller" für "Dopesick" in der Kategorie Miniserie. In der Rubrik Comedy ergatterte Jason Sudeikis (46) einen Award für seine Hauptrolle in "Ted Lasso" und Jean Smart (70) für "Hacks". Und wie sieht es in der Kategorie Drama aus? Hier räumte Tom Hollands (26) Freundin Zendaya Coleman (26) einen Pokal für ihre Hauptrolle in Euphoria ab. Serienstar Lee Jung-jae gewann den Gegenpart dazu für Squid Game.

Eine weitere prominente Preisträgerin: Netflix-Star Julia Garner (28) erhielt einen Emmy Award als "Beste Nebendarstellerin" für ihre beliebte Rolle der gerissenen Ruth Langmore in der Hit-Serie Ozark. Als "Beste Miniserie" wurde übrigens die Gesellschaftssatire "The White Lotus" mit Alexandra Daddario (36) und Sydney Sweeney (25) ausgezeichnet. Als "Beste Comedyserie" wurde "Ted Lasso" ernannt und als "Beste Dramaserie" die US-amerikanische Show "Succession".

Hier kommen noch einmal alle Gewinner in der Übersicht:

Kategorie Miniserie

"Beste Miniserie": "The White Lotus"

"Bester Hauptdarsteller": Michael Keaton in "Dopesick"

"Beste Hauptdarstellerin": Amanda Seyfried in "The Dropout"

"Bester Nebendarsteller": Murray Bartlett in "The White Lotus"

"Beste Nebendarstellerin": Jennifer (27) Coolidge in "The White Lotus"

Kategorie Comedy

"Beste Comedyserie": "Ted Lasso"

"Bester Hauptdarsteller": Jason Sudeikis in "Ted Lasso"

"Beste Hauptdarstellerin": Jean Smart in "Hacks"

"Bester Nebendarsteller": Brett Goldstein in "Ted Lasso"

"Beste Nebendarstellerin": Sheryl Lee Ralph in "Abbott Elementary"

Kategorie Drama:

"Beste Dramaserie": "Succession"

"Bester Hauptdarsteller": Lee Jung-jae in "Squid Game"

"Beste Hauptdarstellerin": Zendaya in "Euphoria"

"Bester Nebendarsteller": Matthew Macfadyen in "Succession"

"Beste Nebendarstellerin": Julia Garner in "Ozark"

