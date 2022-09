Emmy Awards 2022: Das waren die besten Red-Carpet-Outfits

Endlich war es wieder so weit: Die Emmy Awards wurden vergangenen Montag in Los Angeles zum 74. Mal verliehen! In diesem Jahr löste der Comedian Kenan Thompson (44), den man eigentlich von Saturday Night Live kennt, Cedric the Entertainer (58) als Moderator ab. Neben zahlreichen Preisträgern versetzten auch einige Outfits der Stars einen ins Staunen. Promiflash fasst für euch die besten Looks der Emmy Awards 2022 zusammen.

In diesem Jahr zeigten sich einige Promis in auffälligen Glitzeroutfits: So trug Model Chrissy Teigen (36) eine mit Pailletten besetzte bodenlange Robe in verschiedenen Rosa-Tönen. Auch Schauspielerin Amanda Seyfried (36) entschied sich für ein trägerloses Kleid aus einem hellen, glitzernden Stoff, der ihrer Figur schmeichelte. Die "Liebe zu Besuch"-Darstellerin Reese Witherspoon (46) wählte für ihren Auftritt ein enges, elegantes Kleid in einer schwarz-blauen schillernden Optik. Auch Alexandra Daddario (36) trug eine lange, perlenbesetzte Robe aus einem Netzstoff. Kombiniert mit einem roten Lippenstift und ihren dunklen kurzen Haaren war sie ein echter Hingucker.

Die Schauspielerinnen Julia Garner (28), Sydney Sweeney (25) und Rachel Brosnahan (31) wählten allesamt aufwendig bestickte Kleidungsstücke. Julia trug ein langes dunkles Abendkleid, das mit silbernen Blumen versehen und am Bauch ausgeschnitten war. Sydneys Robe inklusive Schleppe war dagegen in der Farbe Weiß und komplett mit einem Blumenmuster übersät. In einem engen blauen Kleid, das mit großen auffälligen Perlen besetzt war, zeigte sich die House of Cards-Darstellerin Rachel.

Während die Sängerin Lizzo (34) ein knallrotes Kleid aus Tüll für die Verleihung wählte, entschieden sich andere Stars an diesem Abend für einen schlichteren Look. Kaitlyn Dever (25) präsentierte sich zwar wie die "Truth Hurts"-Interpretin in der Farbe Rot, jedoch war ihre Robe durch den engen Schnitt mit einem Beinschlitz weniger pompös – aber dennoch elegant. Auch Zendaya Coleman (26) gab in einem weniger ausgeschmückten Outfit eine gute Figur ab: Ihre Abendgarderobe beinhaltete zwar einen großen Unterrock, dennoch fiel ihr schulterfreies, schwarzes Satin-Kleid etwas schlichter aus.

