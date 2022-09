Mit Penis-Waffeln & Co.: Twenty4Tim feiert Geburtstagsparty

Twenty4Tim (22) lässt sich mal wieder nicht lumpen! Dass der Influencer für das gewisse Extra gerne mal tief in die Tasche greift, ist nichts Neues. Für das Video zu seinem ersten Song legte er zum Beispiel 190.000 Euro auf den Tisch und zelebrierte zum Release eine riesige Party. Jetzt feierte Tim Geburtstag – und schmiss wieder eine riesige Fete mit allerlei hohem Besuch!

Um gebührend in seinen Geburtstag reinfeiern zu können, mietete Tim natürlich wieder eine krasse Location – inklusive Präsidentensuite für die Übernachtung danach! Dafür machten sich unter anderem Sophia Thiel (27), Andrej Mangold (35) mit seiner neuen Freundin Annika Jung, Leander Sacher (24), Michèle de Roos und Gerda Lewis (29) auf den Weg. Letztere nahm das Motto der Party, "Heiß School", ganz besonders ernst und warf sich in einen pinken Minirock plus Federboa und platinblonder Perücke. Auf Instagram zeigten die Gäste das krasse Catering für den Abend: Es gab zum Beispiel Waffeln in Penisform. Als Einladung schickte Tim übrigens an jeden Gast eine eigene College-Jacke.

Anne Wünsche (31) kam im sexy Cheerleader-Outfit zu der Party – hatte jedoch nicht nur Gutes zu sagen! "Die Hälfte der Menschen, die hier waren, sind schon wieder gegangen – die gratulieren Tim, machen ein Selfie und dann verschwinden sie wieder", echauffierte sie sich. Viele würden Tims Aufwand gar nicht wertschätzen, sondern nur ihre Likes bekommen wollen. "Social Media ist so fake!", resümierte sie.

Instagram / dregold Annika Jung, Liont, Twenty4Tim und Andrej Mangold im September 2022

Instagram / twenty4tim Gerda Lewis bei Twenty4Tims Party, September 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im September 2022

