Mit 95: "Ocean's Eleven"-Star Henry Silva ist verstorben!

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt! Henry Silva startete seine Karriere als Schauspieler in den 1950ern – ab da machte er sich vor allem als Bösewicht in zahlreichen Actionfilmen einen Namen. Zu seinen bekanntesten Auftritten gehören seine Rollen in dem Film "The Manchurian Candidate" oder in der Erstverfilmung von Ocean's Eleven. Zudem war der gebürtige New Yorker für seine markanten Gesichtszüge bekannt. Nun ist Henry jedoch aus dem Leben geschieden!

Wie unter anderem The Wrap berichtete, verstarb der 95-Jährige bereits am Mittwoch eines natürlichen Todes. Zuvor war er in ein Krankenhaus in Kalifornien eingeliefert worden, wo er laut seinem Sohn friedlich eingeschlafen ist. Henry hinterlässt seine Frau sowie zwei Söhne.

Die Tochter seines Schauspielkollegen Dean Martin, Deana, zollte dem Filmstar mit emotionalen Zeilen via Twitter ehrenvoll den Tribut: "Unsere Herzen sind gebrochen angesichts des Verlustes unseres lieben Freundes Henry Silva." Laut ihr war der Schauspieler stets freundlich und in seinem Beruf unheimlich talentiert gewesen. "Wir lieben dich, Henry. Wir werden dich vermissen", erklärte sie abschließend.

